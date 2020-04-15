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15 апреля • обновлено в 07:31
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Войска Путина развязали кровавые бои на Донбассе: ВСУ понесли потери

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Во вторник, 14 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего двое наших героев получили ранения, один воин потерпел боевого поражение.

Противник использовал для атак гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Однако наши воины решительно открывали огонь, принуждая противника к восстановлению режима "Тишина". Сейчас потери оккупантов уточняются.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Отмечается, что все вражеские обстрелы за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • четыре раза у Авдеевки, Песков и Павлополя – с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • в районе Красногоровки – со станковых противотанковых гранатометов;

  • рядом с Новомихайловкой – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Старогнатовки, Тарамчуки и Каменки – из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

"Агрессивные и преступные действия со стороны российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. На каждый обстрел противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", – говорится в сообщении.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 14 апреля

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 14 апреля

mediarnbo.org

В штабе ООС добавили, что с начала нынешних суток российские оккупационные войска активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. А ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированной Горловке за последний месяц российские пропагандисты вели массированную пропагандистскую атаку против ООС и СММ ОБСЕ.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" ООС Вооруженные силы Украины
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