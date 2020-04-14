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14 апреля • обновлено в 18:32
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Войска Путина применили подлую тактику на Донбассе: в ВСУ есть раненые

1.3т
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На Донбассе вооруженные формирования России четыре раза открывали огонь по позициям Объединенных сил. Под обстрелами двое украинских военных получили ранения.

Об этом вечером, 14 апреля, сообщает пресс-центр штаба ООС. Оккупационные войска применили станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Враг дважды обстрелял наши подразделения у Авдеевки и один раз рядом с Песками. Против наших защитников вблизи Красногоровки противник применил станковые противотанковые гранатометы.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Украинские военные ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские наемники на Донбассе семь раз обстреляли позиции Объединенных сил и нарвались на мощный отпор.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс ООС Вооруженные силы Украины
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Повезло пацанам! А может самострел?
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Правильно, мочите друг друга
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Уже почти две команды ВСУшных калек собралось.
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