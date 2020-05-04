Войска Путина понесли большие потери на Донбассе, много убитых

Расследования 09:10, 4.05.2020 Обновлено: 10:03, 4.05.2020

В течение 2-3 мая российско-оккупационные войска на Донбассе понесли большие потери.

Как сообщил в Twitter офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан, 2 мая потери противника составили 5 человек и 1 единицу вооружения.

Террористы на Донбассе

Из них четверо террористов ликвидированы и один ранен. Также уничтожен миномет калибра 120 мм.

3 мая потери войск РФ составили два человека – одна смерть и одно ранение.

В то же время в "ДНР" скончался наемник Павел "Гроз" Кифорук, он покончил жизнь самоубийством.

Павел "Гроз" Кифорук
Twitter Анатолия Штирлица
Павел "Гроз" Кифорук и Игорь Гиркин
Twitter Анатолия Штирлица

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе умер 66-летний одиозный террорист "Л/ДНР" Михаил Чириков (Магадан), который был одним из главных рупоров пропаганды оккупантов в ОРДЛО.

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