Войска Путина понесли большие потери на Донбассе, много убитых

В течение 2-3 мая российско-оккупационные войска на Донбассе понесли большие потери.

Как сообщил в Twitter офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан, 2 мая потери противника составили 5 человек и 1 единицу вооружения.

Террористы на Донбассе

Из них четверо террористов ликвидированы и один ранен. Также уничтожен миномет калибра 120 мм.

3 мая потери войск РФ составили два человека – одна смерть и одно ранение.

В то же время в "ДНР" скончался наемник Павел "Гроз" Кифорук, он покончил жизнь самоубийством.

Павел "Гроз" Кифорук Twitter Анатолия Штирлица

Павел "Гроз" Кифорук и Игорь Гиркин Twitter Анатолия Штирлица

За уточненими даними 02 травня втрати противника додатково склали 5 осіб та 1 ОВТ.

Безповоротні 200 - 4 (3 – 6 омсп, 1 - 2 омсбр ). Санітарні 300 – 1 (1 – 4 омсбр).

ОВТ - 1 міномет калібру 120 мм.

🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) May 4, 2020

Втрати російсько-окупаційних військ 03.05.2020 р. склали 2 особи, з них:

Безповоротні 200 – 1 (1 – 1 омсбр). Санітарні 300 – 1 (1 – 9 омсп).

🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) May 4, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе умер 66-летний одиозный террорист "Л/ДНР" Михаил Чириков (Магадан), который был одним из главных рупоров пропаганды оккупантов в ОРДЛО.

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