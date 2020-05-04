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4 мая • обновлено в 11:26
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Войска Путина понесли большие потери на Донбассе, много убитых

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В течение 2-3 мая российско-оккупационные войска на Донбассе понесли большие потери.

Как сообщил в Twitter офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан, 2 мая потери противника составили 5 человек и 1 единицу вооружения.

Террористы на Донбассе

Террористы на Донбассе

Из них четверо террористов ликвидированы и один ранен. Также уничтожен миномет калибра 120 мм.

3 мая потери войск РФ составили два человека – одна смерть и одно ранение.

В то же время в "ДНР" скончался наемник Павел "Гроз" Кифорук, он покончил жизнь самоубийством.

Павел "Гроз" Кифорук

Павел "Гроз" Кифорук

Twitter Анатолия Штирлица

Павел "Гроз" Кифорук и Игорь Гиркин

Павел "Гроз" Кифорук и Игорь Гиркин

Twitter Анатолия Штирлица

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе умер 66-летний одиозный террорист "Л/ДНР" Михаил Чириков (Магадан), который был одним из главных рупоров пропаганды оккупантов в ОРДЛО.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
смерть война Донбасс
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
спасибо красная стрелочка мана,мы теперь знаем куда смотреть мана.включите коменты где всушники понесли потери,мы поплачем
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Наш "свиноарыець" штырлиць курнув с утра "весёлой травы", огласил медиапространство новыми "откровениями". ))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Shlomo Shtern, а за риторикою - курнув ти!
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
Плешивый карлик людоед прчется в бункере, коронавирус косит расеян....Скорее бы убрались зелёные твари к себе на паРашку.
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