Войска Путина понесли большие потери на Донбассе, много убитых

В течение 2-3 мая российско-оккупационные войска на Донбассе понесли большие потери.
Как сообщил в Twitter офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан, 2 мая потери противника составили 5 человек и 1 единицу вооружения.
Террористы на Донбассе
Из них четверо террористов ликвидированы и один ранен. Также уничтожен миномет калибра 120 мм.
3 мая потери войск РФ составили два человека – одна смерть и одно ранение.
В то же время в "ДНР" скончался наемник Павел "Гроз" Кифорук, он покончил жизнь самоубийством.
Павел "Гроз" Кифорук
Twitter Анатолия Штирлица
Павел "Гроз" Кифорук и Игорь Гиркин
Twitter Анатолия Штирлица
За уточненими даними 02 травня втрати противника додатково склали 5 осіб та 1 ОВТ.— Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) May 4, 2020
Безповоротні 200 - 4 (3 – 6 омсп, 1 - 2 омсбр ). Санітарні 300 – 1 (1 – 4 омсбр).
ОВТ - 1 міномет калібру 120 мм.
🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u
Втрати російсько-окупаційних військ 03.05.2020 р. склали 2 особи, з них:— Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) May 4, 2020
Безповоротні 200 – 1 (1 – 1 омсбр). Санітарні 300 – 1 (1 – 9 омсп).
🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u
#200_бригада— Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) May 3, 2020
02-03.05.2020 г. Павел "Гроз" Кифорук пошёл на концерт Кобзона. Самоликвидацияhttps://t.co/AeLO4PsynH
За инфу спасибо @666_mancer pic.twitter.com/f80lnYTb9T
Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе умер 66-летний одиозный террорист "Л/ДНР" Михаил Чириков (Магадан), который был одним из главных рупоров пропаганды оккупантов в ОРДЛО.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.