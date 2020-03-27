Войска Путина подозрительно изменили тактику на Донбассе: в ОС озвучили детали

Российские оккупационные войска пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Никто из украинских защитников за минувшие сутки, 26 марта, не погиб и не получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объеденных сил.

Враг обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг выпустил 51 мину калибров 120 и 82 мм по позициям ООС вблизи Павлополя. В районе Талаковки и Авдеевки враг применил автоматический станковой гранатомет и крупнокалиберный пулемет.

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганска враг применил минометы калибра 82 мм, использовав 3 мины.

В ответ на обстрелы противника силы ООС дали жесткий отпор.

С начала суток, 27 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Ни один украинский воин не погиб и не был ранен во время боевых действий на Донбассе.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал