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25 марта • обновлено в 08:41
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Войска Путина подло ударили по ВСУ и получили жесткий отпор

1.6т
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За минувшие сутки, 24 марта, российские оккупационные войска 8 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе. Погибших среди наших защитников нет.

Как сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил, враг применил запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, БМП-1, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В ответ на обстрелы врага подразделения ООС открыли огонь, прекратив вооруженные провокации противника.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено четыре обстрелы, а именно:

  • около Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета;

  • в районе Березового – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Марьинки – со станкового противотанкового гранатомета;

  • неподалеку Павлополя – с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Войска Путина подло ударили по ВСУ и получили жесткий отпор

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы применяли:

  • неподалеку Новоалександровки – с 82-мм минометы – 4 мины;

  • рядом с Крымским – минометы калибра 82 мм – 10 мин, вооружение БМП-1 и крупнокалиберные пулеметы;

  • вблизи Новотошкивского – с 82-мм минометов – 11 мин и станковой противотанковый гранатомет;

  • в районе Травневого – две мины с миномета калибра 82 мм и станковой противотанковый гранатомет.

Также оккупанты обстреляли участок разведения № 3 Богдановка-Петровское.

С началом суток, 25 марта, российские оккупационные войска обстреляли наши позиции в районе "Востока" вблизи Авдеевки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские оккупанты нанесли удар из противотанкового ракетного комплекса по военному грузовику ВСУ на Донбассе, ранив двоих бойцов.

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Автор
Тимур Григоренко
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Киев хоть не захватывали в этот раз,или как?
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Надо требовать, чтобы следующие рази исключительно благородно ударяли....
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
,,Подло’’, это с территории Польши или Венгрии?
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Новости расследований

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