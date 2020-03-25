Войска Путина подло ударили по ВСУ и получили жесткий отпор

За минувшие сутки, 24 марта, российские оккупационные войска 8 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе. Погибших среди наших защитников нет.

Как сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил, враг применил запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, БМП-1, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В ответ на обстрелы врага подразделения ООС открыли огонь, прекратив вооруженные провокации противника.

Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено четыре обстрелы, а именно:

около Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета;

в районе Березового – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Марьинки – со станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Павлополя – с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы применяли:

неподалеку Новоалександровки – с 82-мм минометы – 4 мины;

рядом с Крымским – минометы калибра 82 мм – 10 мин, вооружение БМП-1 и крупнокалиберные пулеметы;

вблизи Новотошкивского – с 82-мм минометов – 11 мин и станковой противотанковый гранатомет;

в районе Травневого – две мины с миномета калибра 82 мм и станковой противотанковый гранатомет.

Также оккупанты обстреляли участок разведения № 3 Богдановка-Петровское.

С началом суток, 25 марта, российские оккупационные войска обстреляли наши позиции в районе "Востока" вблизи Авдеевки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские оккупанты нанесли удар из противотанкового ракетного комплекса по военному грузовику ВСУ на Донбассе, ранив двоих бойцов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!