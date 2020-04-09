Войска Путина ночью атаковали ВСУ и понесли большие потери

Ночью в четверг, 9 апреля, российские оккупационные войска на Донбассе со станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреляли позиции Объединенных сил у Красногоровки и Новомихайловки, однако нарвались на мощный отпор.

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский защитник получил ранение. Об этом сообщается в утреннем сводке штаба ООС на странице в Facebook.

При этом предварительным данным разведки известно, что военнослужащие из состава Объединенных сил отправили на лечение минимум пять российских наемников, всех – с ранениями различной степени тяжести.

"Потери "орков" за 8 апреля составили 5 человек, в том числе: "300" – 5 (1 – 4 ОМСБр (небоевой, в результате неосторожного обращения с оружием), 3 – 7 ОМСБр 2 АК (боевые, в результате обстрела), 1 – 9 ОМСП 1 АК (боевой, в результате обстрела)", – написал на своей странице в Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадим.

Война на Донбассе

В целом на протяжении 8 апреля противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые по Минском договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза открывал огонь по подразделениям Объединенных сил:

рядом с Павлополем – из минометов калибра 82 мм – 20 мин;

в районе села Гнутово – восемь мин этого же калибра;

неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Старогнатовки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к четырем обстрелам:

у Новоалександровки – 17 мин 120-го калибра;

вблизи Орехово – из миномета калибра 82 мм;

дважды неподалеку Зайцевого – со станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

"Украинские защитники, держа оборону, действовали решительно и дали враждебным подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться нашими подразделениями с помощью имеющихся огневых средств", – говорится в сообщении.

По состоянию на утро 9 апреля потерь среди наших защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация же в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полночь 8 апреля российский оккупационные войска на Донбассе из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции ВСУ возле села Павлополь – с направления оккупированного Набережного противник выпустил 20 мин.