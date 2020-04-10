Войска Путина напали на ВСУ, развязав кровавый бой: много раненых

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов российских наемников 9 апреля погиб один украинский герой, двое защитников получили ранения. Еще одного воина ВСУ террористы тяжело ранили 10 апреля, его эвакуировали в госпиталь спецтранспортом.

При этом такие преступные действия не остались без адекватного отпора – в ответ наши подразделения уничтожили одного российского оккупанта и еще одного ранили. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

"Потери "орков" за 09.04 составили два человека: "200" – один (6 ОМСП, в результате обстрела); "300" – один (9 ОМСП в результате обстрела)", – уточнил на своей странице в Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадим.

На Донбассе 9 апреля погиб защитник Украины

Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 21 обстрел позиций Объединенных сил, девять из которых – с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибра. Оккупанты также открывали огонь по нашим опорным пунктам из противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 11 обстрелов со стороны российских оккупационных войск:

у Павлополя – из минометов калибра 82 мм – пять мин, из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Водяного – из минометов калибра 82 мм – четыре мины, со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

трижды у Красногоровки и Новомихайловки – со станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;

дважды рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Пищевика – из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров;

у Старогнатовки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Богдановки – со стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ 10 раз открывали огонь в сторону защитников Украины:

трижды вблизи Орехово – из минометов калибра 120 мм и 82 мм – 38 мин, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

возле Хутора Вольного, Новолуганского, Новоалександровки и Попасной – из минометов 82-го калибра – 18 мин, а также из автоматических станковых гранатометов;

дважды в районе Крымского – из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;

рядом с Новгородским – из противотанкового ракетного комплекса.

Ситуация в зоне ООС 9 апреля mediarnbo.org

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже дважды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Восток". Так, по позициям в районе Новозвановки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а по опорным пунктам вблизи Новоалександровки – из минометов калибра 82 мм.

"В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились. За нынешние сутки потерь среди украинских защитников нет", – говорится в сообщении штаба ООС.

Там добавили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава украинских защитников не зафиксировано. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой.

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