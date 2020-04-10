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10 апреля • обновлено в 07:59
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Войска Путина напали на ВСУ, развязав кровавый бой: много раненых

2.8т
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В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов российских наемников 9 апреля погиб один украинский герой, двое защитников получили ранения.

При этом такие преступные действия не остались без адекватного отпора – в ответ наши подразделения уничтожили одного российского оккупанта и еще одного ранили. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 21 обстрел позиций Объединенных сил, девять из которых – с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибра. Оккупанты также открывали огонь по нашим опорным пунктам с противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донбассе 9 апреля погиб защитник Украины

На Донбассе 9 апреля погиб защитник Украины

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 11 обстрелов со стороны российских оккупационных войск:

  • у Павлополя – из минометов калибра 82 мм – пять мин, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды неподалеку Водяного – из минометов калибра 82 мм – четыре мины, со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • трижды у Красногоровки и Новомихайловка – со станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;

  • дважды рядом с Авдеевка – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • в районе Пищевика – из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров;

  • у Старогнатовки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Богдановки – со стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ 10 раз открывали огонь в сторону защитников Украины:

  • трижды вблизи Орехово – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, потратив 38 мин, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • возле Хутора Вольного, Новолуганскоого, Новоалександровки и Попасной – из минометов 82-го калибра – 18 мин, а также с автоматических станковых гранатометов;

  • дважды в районе Крымского – из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;

  • рядом с Новгородским – с противотанкового ракетного комплекса.

Ситуация в зоне ООС 9 апреля

Ситуация в зоне ООС 9 апреля

mediarnbo.org

Кроме этого, с начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже дважды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Восток". Так, по позициям в районе Новозвановки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а по опорным пунктам вблизи Новоалександровки – из минометов калибра 82 мм.

"В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились. За нынешние сутки потерь среди украинских защитников нет", – говорится в сообщении штаба ООС.

Там добавили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава украинских защитников не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ночью в четверг, 9 апреля, российские оккупационные войска в Донбассе со станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреляли позиции Объединенных сил у Красногоровки и Новомихайловки, однако нарвались на мощный отпор.

  • На Луганщине во время обстрела со стороны террористов 9 апреля погиб боец 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Куприков с позывным "Леший".

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС террористы "ДНР" погибли военные
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Комментарии на сайте не модерированы
Жирнов Влад
Жирнов Влад
Войска Путина напали на ВСУ, Дальше можно не читать
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Жирнов Влад, дык не читай,свинья.
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Исаев Максим
Исаев Максим
По традиции, пожелаем дохлому карателю землю стекловатой и попутную поросячью 3алyпу в жoпy по дороге в ад! Пущай Бaндepe привет пepeдаст от потомков бойцов СМЕРШа!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Исаев Максим, пятух,полезай на бутылку и не кукарекай!
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