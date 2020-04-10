Войска Путина напали на ВСУ, развязав кровавый бой: много раненых

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов российских наемников 9 апреля погиб один украинский герой, двое защитников получили ранения.

При этом такие преступные действия не остались без адекватного отпора – в ответ наши подразделения уничтожили одного российского оккупанта и еще одного ранили. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 21 обстрел позиций Объединенных сил, девять из которых – с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибра. Оккупанты также открывали огонь по нашим опорным пунктам с противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донбассе 9 апреля погиб защитник Украины

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 11 обстрелов со стороны российских оккупационных войск:

у Павлополя – из минометов калибра 82 мм – пять мин, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Водяного – из минометов калибра 82 мм – четыре мины, со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

трижды у Красногоровки и Новомихайловка – со станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;

дважды рядом с Авдеевка – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Пищевика – из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров;

у Старогнатовки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Богдановки – со стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ 10 раз открывали огонь в сторону защитников Украины:

трижды вблизи Орехово – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, потратив 38 мин, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

возле Хутора Вольного, Новолуганскоого, Новоалександровки и Попасной – из минометов 82-го калибра – 18 мин, а также с автоматических станковых гранатометов;

дважды в районе Крымского – из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;

рядом с Новгородским – с противотанкового ракетного комплекса.

Ситуация в зоне ООС 9 апреля mediarnbo.org

Кроме этого, с начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже дважды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Восток". Так, по позициям в районе Новозвановки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а по опорным пунктам вблизи Новоалександровки – из минометов калибра 82 мм.

"В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились. За нынешние сутки потерь среди украинских защитников нет", – говорится в сообщении штаба ООС.

Там добавили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава украинских защитников не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ночью в четверг, 9 апреля, российские оккупационные войска в Донбассе со станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреляли позиции Объединенных сил у Красногоровки и Новомихайловки, однако нарвались на мощный отпор.

На Луганщине во время обстрела со стороны террористов 9 апреля погиб боец 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Куприков с позывным "Леший".

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