Войска Путина будут всего в 1000 км: блогер указала на опасность действий ГБР в зенитных бригадах

Изъятие Государственным бюро расследований оборудования для ПВО в Херсонской, Одесской и Хмельницкой областях несет опасность на фоне приближающихся масштабных учений в России.

Об этом на своей Facebook-странице написала блогер Алла Комарова. В публикации она напомнила про обыски ГБР в зенитных бригадах, во время которых изъяли оборудование для наводки ПВО на цель.

Комарова отметила, что уже в сентябре в России стартуют масштабные учения "Кавказ" и поэтому сейчас нельзя ослаблять противовоздушную оборону Украины.

"Где изъяли?" спросите. А вот это самое интересное. В зенитных ракетных бригадах на Хмельниччине, на Одесщине и на Херсонщине. И для тех, кто потерял предыдущий пазлик, я напоминаю, что в сентябре ср****рашка проводит учения "Кавказ". В них примут участие 120 000 военнослужащих, 3000 бронемашин, 550 самолётов и вертолётов, 50 кораблей, 5 подводных лодок. Откройте, б**дь, карту, посмотрите, где Херсонская область. Действительно, и зачем там работающие зенитные комплексы, правда?", – написала она.

Действительно, в конце сентября 2020 года стартуют учения "Кавказ", которые по словам замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова, которые передает "Интерфакс-АВН", станут самыми масштабными за весь год. Они пройдут на трех полигонах неподалеку Волгограда – "Прудбой", "Капустин Яр", "Ашулук", все они находятся в пределах 800-1000 километров от Херсона.

Полигон "Ашлук"

Полигон "Капустин Яр"

Полигон "Прудобой"

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Государственного бюро расследований устроили обыски в трех зенитных ракетных бригадах Воздушных сил Украины – в Хмельницком, а также в Одесской и Херсонской областях.