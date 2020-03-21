Террорист "ДНР" Сергей Лашин из Пермского края признался на камеру, что войну на Донбассе в 2014 году развязало не местное "ополчение", а российские наемники.

Фрагмент его интервью для пропагандиста оккупантов показал на своем YouTube-канале украинский журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Террорист Сергей Лашин Скриншот видео

Террорист Сергей Лашин Скриншот видео

"Я могу сказать так, что если честно, 2014 год делали россияне. Местные вообще не напрягались. Они думали: "А чего нам напрягаться? Сейчас вот "зеленые человечки" приедут и все сделают. Зачем нам вступать в это "ополчение"?" – возмущался террорист, рассказывая, как местное население не поддерживало захватчиков в начале войны.

Отметим, что оккупант Лашин действительно воевал на стороне российских войск против Украины. За это он был внесен в список военных преступников на сайте "Миротворец".

Террорист Сергей Лашин внесен в базу "Миротворца" Скриншот видео

Террорист Сергей Лашин Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее российский террорист "ДНР" Геннадий Дубовой ("Корреспондент") признался, что в 2014 году оккупанты потеряли надежду захватить Мариуполь, поскольку за него некому было воевать.

А главарь группировки "Восток" террористов "ДНР" Александр Ходаковский рассказал, как боевики расстреливали на Донбассе гражданских лиц, чтобы завладеть их имуществом.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал