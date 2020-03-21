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21 марта • обновлено в 06:32
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Войну на Донбассе начали россияне: появилось признание террориста "ДНР"

4.3т
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Террорист "ДНР" Сергей Лашин из Пермского края признался на камеру, что войну на Донбассе в 2014 году развязало не местное "ополчение", а российские наемники.

Фрагмент его интервью для пропагандиста оккупантов показал на своем YouTube-канале украинский журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Террорист Сергей Лашин

Террорист Сергей Лашин

Скриншот видео

Террорист Сергей Лашин

Террорист Сергей Лашин

Скриншот видео

"Я могу сказать так, что если честно, 2014 год делали россияне. Местные вообще не напрягались. Они думали: "А чего нам напрягаться? Сейчас вот "зеленые человечки" приедут и все сделают. Зачем нам вступать в это "ополчение"?" – возмущался террорист, рассказывая, как местное население не поддерживало захватчиков в начале войны.

Отметим, что оккупант Лашин действительно воевал на стороне российских войск против Украины. За это он был внесен в список военных преступников на сайте "Миротворец".

Террорист Сергей Лашин внесен в базу "Миротворца"

Террорист Сергей Лашин внесен в базу "Миротворца"

Скриншот видео

Террорист Сергей Лашин

Террорист Сергей Лашин

Скриншот видео

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Тег
террористы "ДНР"
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Комментарии на сайте не модерированы
васильевич василий
васильевич василий
а хо х лушки с удовольствием давали русским оккупантам
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Фсе, доказательства на лицо. Быстро в гаагу. Дэбилы!!!
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Расследования

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