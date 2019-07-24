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"Война закончится в Киеве!" Скандальный Кот пригрозил Украине наступлением "ДНР"

1.9т Читать материал на украинском

Скандальный украинский телеведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана", пригрозил Украине приходом террористов "ДНР" в Киев.

Он заявил, что они якобы придут мстить за войну, но умолчал, что ее инициатором является Россия. Бредовыми обещаниями пособник оккупантов поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Юрий Кот

Юрий Кот

Скриншот видео

"А вы можете себе даже предположить попытаться, напрягитесь, что в какую-то секунду "ополчение" никто не будет сдерживать? И что пацаны реально за своих внучек, за своих жен, отцов пойдут?! Война закончится в Киеве, скорее всего. Они придут туда, в Киев! Вы понимаете, что их на самом деле сдерживают? У них накопился очень большой счет, к Зеленскому в том числе!" – устроил спектакль Кот прямо в студии.

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Темы
Война на Донбассе российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Персона
Юрий Кот
Место
Украина
Тег
ДНР
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
житомирский мальчик волей случая попал в Киев на канал Интер обслуживать режим яныка, вести сцену проплаченого антимайдана, пацанчега отпи..дили майдановцы на Крещатике, потом сдрыстнул на мацкву и печальная учать клоуна побираться на пропагандистских шоу гавкать на бывшую родину... что-то не заметил этого клоуна в даныры и лыныры, сцыкотно? безопаснее в мацкве за бабло пугалки пугать.... судя по ряхе, отъелся на московских харчах
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Шматок Сергій, на московских харчах? Та ты шо? В московии ежей же доедають.
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