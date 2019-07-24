"Война закончится в Киеве!" Скандальный Кот пригрозил Украине наступлением "ДНР"

Скандальный украинский телеведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана", пригрозил Украине приходом террористов "ДНР" в Киев.

Он заявил, что они якобы придут мстить за войну, но умолчал, что ее инициатором является Россия. Бредовыми обещаниями пособник оккупантов поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Юрий Кот Скриншот видео

"А вы можете себе даже предположить попытаться, напрягитесь, что в какую-то секунду "ополчение" никто не будет сдерживать? И что пацаны реально за своих внучек, за своих жен, отцов пойдут?! Война закончится в Киеве, скорее всего. Они придут туда, в Киев! Вы понимаете, что их на самом деле сдерживают? У них накопился очень большой счет, к Зеленскому в том числе!" – устроил спектакль Кот прямо в студии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее голос "антимайдана" заявил, что к власти в Украине придет новый Богдан Хмельницкий, который устроит госпереворот и объединит ее с Россией.

Также скандальный украинский ведущий выступил с пропагандистской речью на российском телевидении, в которой оправдал оккупантов украинского Донбасса и призвал Украину к дружбе с агрессором.

Кот разразился фейком о том, что в Украине воцарился нацизм. Он заявил, что Запад якобы заставляет его страну ненавидеть "старшего русского брата".

Он выразил надежду на то, что Украина, Россия и Беларусь со временем якобы объединятся в одну страну, поскольку все жители этих государств на самом деле являются "единым" народом.

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