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2 ноября • обновлено в 08:42
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Наши выстояли! В штабе ООС сообщили хорошие новости с Донбасса

3.3т Читать материал на украинском

На Донбассе во время боевых действий 1 ноября, несмотря на обстрелы, потерь среди военнослужащих ООС нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

thedailybeast.com

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"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 7 обстрелов:

  • дважды около Старогнатовки – из минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

  • у Талаковки – из стрелкового оружия;

  • неподалеку от Новогнатовки – с станковых противотанковых гранатометов;

  • два раза у Водяного – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;

  • вблизи Марьинки – из СПГ и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 6 обстрелов:

  • около Майорска – из станковых противотанковых гранатометов;

  • неподалеку от Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;

  • дважды вблизи Новолуганскоого – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • около Хутора Свободного – из крупнокалиберных пулеметов;

  • у Троицкого – из автоматических гранатометов.

Наши выстояли! В штабе ООС сообщили хорошие новости с Донбасса

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как российский писатель-фантаст Георгий Савицкий, который родом из Донецка, еще в 2009 году начал разжигать ненависть РФ к украинцам и предсказал войну на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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васильевич василий
васильевич василий
По Днепру или по Збручу ?
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США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
Из этого списка обстрелов, хоть что-то ОБСЕ подтверждает ? Почему они не делают заявлений если есть нарушения ? А тогда это могут быть чьи-то фантазии, на почве чего, это другой вопрос.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Нажрались метилового спирта и выстояли?
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