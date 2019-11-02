Наши выстояли! В штабе ООС сообщили хорошие новости с Донбасса

На Донбассе во время боевых действий 1 ноября, несмотря на обстрелы, потерь среди военнослужащих ООС нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Война на Донбассе thedailybeast.com

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 7 обстрелов:

дважды около Старогнатовки – из минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

у Талаковки – из стрелкового оружия;

неподалеку от Новогнатовки – с станковых противотанковых гранатометов;

два раза у Водяного – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Марьинки – из СПГ и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 6 обстрелов:

около Майорска – из станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку от Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;

дважды вблизи Новолуганскоого – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

около Хутора Свободного – из крупнокалиберных пулеметов;

у Троицкого – из автоматических гранатометов.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как российский писатель-фантаст Георгий Савицкий, который родом из Донецка, еще в 2009 году начал разжигать ненависть РФ к украинцам и предсказал войну на Донбассе.

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