Война за независимость: ВСУ жестко осадили атакующих террористов на Донбассе

В воскресенье, 2 июня, на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.
С начала текущих суток, 3 июня, оккупанты обстреляли позиции ОС возле населенного пункта Каменка, сообщает пресс-центр ООС. Потерь среди украинских военных нет. Убит один оккупант.
Враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ВСУ
"Прямый"
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики три раза обстреляли позиции ОС:
Возле города Марьинка – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.
Возле населенного пункта Пески – из минометов калибра 82 мм.
Возле села Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны два раза:
Возле н. п. Новгородское – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле н. п. Майорск – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие ВС Украины, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к Операции Объединенных сил на Донбассе, получат премии в размере 3 тысяч гривен.
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