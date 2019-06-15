Война за независимость: ВСУ закрепили успех на Донбассе

На Донбассе14 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз – с применением запрещенной Минскими соглашениями 122-мм артиллерии и минометов калибра 120 и 82 мм.

В результате усиленных обстрелов со стороны боевиков был ранен один украинский военный, сообщает пресс-центр ООС. В ответ ВСУ уничтожили одного оккупанта.

Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял украинские позиции возле населенных пунктов Марьинка, Павлополь, Красногоровка, Гнутово, Водяное, Лебединское, Широкино.

Война на Донбассе Politeka

А в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции украинских бойцов были обстреляны 9 раз. Обстрелы велись в сторону н.п. Южное, Попасная, Золотое-4, Станица Луганская.

С начала субботы, 15 июня, противник обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза у н. п. Лебединское, Авдеевка, Станица Луганская.

Как сообщал OBOZREVATEL, новость о том, что украинским военным удалось взять под контроль всю Марьинку, вызвала небывалый ажиотаж в России. Официальные представители страны-агрессора буквально взорвались наглыми угрозами в адрес Украины.

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