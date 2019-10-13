Война за независимость: ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

В зоне проведения ООС на Донбассе в воскресенье, 13 октября, ни один защитник Украины не пострадал.
Об этом сказано в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил. При этом с начала суток террористы "Л/ДНР" 7 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы совершили 6 обстрелов:
трижды неподалеку Новолуганского по направлению Доломитного - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;
вблизи Светлодарска по направлению Лозового - с автоматических станковых гранатометов;
у Золотого по направлению Золотого-5 - из крупнокалиберных пулеметов;
в районе Южного по направлению им.Гагарина - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты из крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции ВСУ возле Песков по направлению Лозовского.
Война на Донбассе, иллюстрация
Прямий
Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе 12 октября из-за минометных обстрелов со стороны боевиков двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения и боевые травмы.
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