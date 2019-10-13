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13 октября • обновлено в 20:52
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Война за независимость: ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

1.1т Читать материал на украинском

В зоне проведения ООС на Донбассе в воскресенье, 13 октября, ни один защитник Украины не пострадал.

Об этом сказано в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил. При этом с начала суток террористы "Л/ДНР" 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы совершили 6 обстрелов:

  • трижды неподалеку Новолуганского по направлению Доломитного - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

  • вблизи Светлодарска по направлению Лозового - с автоматических станковых гранатометов;

  • у Золотого по направлению Золотого-5 - из крупнокалиберных пулеметов;

  • в районе Южного по направлению им.Гагарина - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты из крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции ВСУ возле Песков по направлению Лозовского.

Война на Донбассе, иллюстрация

Война на Донбассе, иллюстрация

Прямий

Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе 12 октября из-за минометных обстрелов со стороны боевиков двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения и боевые травмы.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Тег
Новости Донбасса
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Не свистите свиньи, дохнут ваши ВСУшные алкаши каждый день пачками,об этом волонтёры свидомитые стонут каждый день.
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