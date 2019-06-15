Война за независимость: ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

В результате боев на Донбассе в субботу, 15 июня, ни один украинский военнослужащий не пострадал.
Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба ООС. Всего с начала суток оккупанты 8 раз обстреляли позиции украинских бойцов с применением запрещенного "Минском" вооружения. ВСУ пришлось давать адекватный ответ террористам.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил, из них:
в районе населенного пункта Лебединское, по направлению Ужовка - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
Авдеевка, по направлению Спартака - минометы калибра 120 мм и 82 мм;
вблизи населенного пункта Новотроицкое, по направлению Докучаевска - из стрелкового оружия;
Красногоровка, по направлению Старомихайловки - крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.
ВСУ
Укриформ
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:
район населенного пункта Станица Луганская, по направлению Николаевки и Красного Яра - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бойцам ВСУ удалось занять новые позиции в Марьинке. Теперь до временно оккупированного Донецка им осталась буквально сотня метров.
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