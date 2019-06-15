Война за независимость: ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

В результате боев на Донбассе в субботу, 15 июня, ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба ООС. Всего с начала суток оккупанты 8 раз обстреляли позиции украинских бойцов с применением запрещенного "Минском" вооружения. ВСУ пришлось давать адекватный ответ террористам.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил, из них:

в районе населенного пункта Лебединское, по направлению Ужовка - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

Авдеевка, по направлению Спартака - минометы калибра 120 мм и 82 мм;

вблизи населенного пункта Новотроицкое, по направлению Докучаевска - из стрелкового оружия;

Красногоровка, по направлению Старомихайловки - крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

ВСУ Укриформ

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:

район населенного пункта Станица Луганская, по направлению Николаевки и Красного Яра - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бойцам ВСУ удалось занять новые позиции в Марьинке. Теперь до временно оккупированного Донецка им осталась буквально сотня метров.

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