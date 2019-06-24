Война за независимость: ВСУ отомстили разбушевавшимся на Донбассе террористам

В воскресенье, 24 июня, оккупанты 34 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, 8 раз применив запрещенное Минскими договоренностями оружие и ранив трех воинов ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из оружия, не попадающего под запрет. По данным разведки, 23 июня двое оккупантов были уничтожены и еще двое – ранены.
"Л/ДНР" вели огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ВСУ
"Прямый"
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
вблизи Павлополя – из миномета калибра 120 мм;
четыре раза район населенного пункта Авдеевка – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем;
пять раз на окраине Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Песок – с автоматических гранатометов;
неподалеку Марьинки – с ручного противотанкового гранатомета;
дважды на окраине Старогнатовки – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Лебединского – с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
дважды район населенного пункта Широкино – из стрелкового оружия;
рядом с Опытным – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 16 раз:
район населенного пункта Шумы – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
на окраине Южного – из автоматических гранатометов;
вблизи Травневого – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
пять раз на окраине Новолуганского – из артиллерии 152 мм, минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Майорск – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Новгородского – с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом со Счастьем – из автоматических гранатометов;
в районе населенного пункта Светлодарск – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Луганска – из гранатометов различных систем;
трижды на окраине Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
mediarnbo.org
От начала 24 июня террористы обстреляли позиции ВСУ вблизи Водяного и Авдеевки.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – подчеркнули в ОС.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о новых успехах ВСУ на Донбассе – украинские защитники продолжают закрепляться на отвоеванных у террористов позициях.
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