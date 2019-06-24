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Война за независимость: ВСУ отомстили разбушевавшимся на Донбассе террористам

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В воскресенье, 24 июня, оккупанты 34 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, 8 раз применив запрещенное Минскими договоренностями оружие и ранив трех воинов ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из оружия, не попадающего под запрет. По данным разведки, 23 июня двое оккупантов были уничтожены и еще двое – ранены.

"Л/ДНР" вели огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Новости
Террористы ослабили хватку на Донбассе: ВСУ нанесли мощный удар

ВСУ

ВСУ

"Прямый"

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • вблизи Павлополя – из миномета калибра 120 мм;

  • четыре раза район населенного пункта Авдеевка – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем;

  • пять раз на окраине Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи Песок – с автоматических гранатометов;

  • неподалеку Марьинки – с ручного противотанкового гранатомета;

  • дважды на окраине Старогнатовки – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку Лебединского – с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • дважды район населенного пункта Широкино – из стрелкового оружия;

  • рядом с Опытным – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 16 раз:

  • район населенного пункта Шумы – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • на окраине Южного – из автоматических гранатометов;

  • вблизи Травневого – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • пять раз на окраине Новолуганского – из артиллерии 152 мм, минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Майорск – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Новгородского – с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • рядом со Счастьем – из автоматических гранатометов;

  • в районе населенного пункта Светлодарск – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Луганска – из гранатометов различных систем;

  • трижды на окраине Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война за независимость: ВСУ отомстили разбушевавшимся на Донбассе террористам

mediarnbo.org

От начала 24 июня террористы обстреляли позиции ВСУ вблизи Водяного и Авдеевки.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – подчеркнули в ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о новых успехах ВСУ на Донбассе – украинские защитники продолжают закрепляться на отвоеванных у террористов позициях.

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Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООСВСУДонбассНовости Донбасса
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Украинские полицаи ведут усиленный поиск двух боевиков «Айдара»*, дезертировавших с передовых позиций в Донбассе. Об этом сегодня журналистам сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. «20 июня четверо военнослужащих 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* самовольно оставили позиции на первой линии обороны, двое из которых были с оружием АК № 6745890, АК № 1134894», — рассказал он.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные..а вы сами верите в это фуфло?
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