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Война за независимость: ВСУ мощно отомстили врагу на Донбассе за подлость

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На Донбассе 29 мая вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал.

Враг обстреливал украинские позиции из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

По данным разведки Объединенных сил, 29 мая трое оккупантов уничтожены, еще один ранен.

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Террористы на Донбассе

Террористы на Донбассе

Также стало известно, что 29 мая боец ВСУ, который считался пропавшим в результате боев на Донбассе, был найден мертвым на оккупированных территориях.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле села Водяное, четыре раза вблизи населенного пункта Пески, трижды в районе города Авдеевка, вблизи населенного пункта Чермалык, у Марьинки, дважды в районе населенного пункта Новотроицкое, возле Новоселовки Второй, Гнутового и Талаковки.

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Война за независимость: ВСУ мощно отомстили врагу на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:вблизи населенного пункта Орехово, возле Золотого, Новолуганска, Станицы Луганской.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 28 мая, оккупационные войска атаковали позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий пропал.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Забавно. Фото "террористы на Донбассе", и показан ГАЗон с опознавательными знаками карателей ВСУ. Это от глупости редактора "Обоза" или наоборот, от понимания, кто на самом деле террористы?
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Уничтожайте проклятую рабсиянскую чуму на нашей Богом данной земле ! Слава украинским защитникам ! Смерть врагу !
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Викуша, прими капелек и успокойся. С твоей деменцией нельзя так волноваться. А то кондрашка хватит. Будешь писать в подгузник, как "украинские защитники", когда прилетает ответ на их обстрелы больниц и школ.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
«То, что наши Вооруженные силы в АТО задействованы незаконно, у нас впервые в истории Украины экспертиза такое установила. Мы сами себя документируем для международного суда по таким преступлениям», — уточнил юрист...............
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