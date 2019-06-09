Война за независимость: ВСУ феерически отомстили врагу за кровавую бойню на Донбассе

Террористы "Л/ДНР" 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из которых семь – с применением запрещенного оружия.

Как сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил, 8 июня оккупанты стреляли из артиллерии 122 мм, минометов, танка, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 8 июня одного оккупанта было уничтожено и еще 2 получили ранения", – сообщили в ведомстве.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

Карта ООС за 8 июня

Из артиллерийских систем калибра 122 мм, танка и БМП, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия – Водное;

Из 122 мм артиллерийских систем – в районе населенного пункта Лебединское;

Из 120 мм и крупнокалиберных пулеметов – Опытное;

Из 82 мм минометов и гранатометов – вблизи н.п. Новоселовка вторая;

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе города Павлополь;

Из крупнокалиберных пулеметов – Широкино;

Из пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Марьинки.

Также под обстрел в этом районе попали окрестности следующих пунктов: Красногоровка, Павлополь, Богдановка, Новотроицкое, Старогнатовка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны шесть раз:

Из 120 и 82 минометов, гранатометов, пулеметов – вблизи населенного пункта Южное;

Из 120 мм минометов – Травневое;

Из минометов и пулеметов – Золотое;

Из стрелкового оружия – Станица-Луганская. Также из различного вида оружия были обстреляны: Крымское, Хутор Вольный.

С начала суток 9 июня оккупанты открывали огонь три раза. В районе ответственности "Восток": вблизи н.п. Верхнеторецкое, возле Павлополя. В районе ответственности "Север": Новолуганское.

Напомним, что накануне террористы пошли в атаку на ООС. Они вели прицельный огонь по позициям военных, но получили мощный ответ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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