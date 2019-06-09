Война за независимость: ВСУ феерически отомстили врагу за кровавую бойню на Донбассе

Террористы "Л/ДНР" 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из которых семь – с применением запрещенного оружия.
Как сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил, 8 июня оккупанты стреляли из артиллерии 122 мм, минометов, танка, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 8 июня одного оккупанта было уничтожено и еще 2 получили ранения", – сообщили в ведомстве.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
Карта ООС за 8 июня
Из артиллерийских систем калибра 122 мм, танка и БМП, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия – Водное;
Из 122 мм артиллерийских систем – в районе населенного пункта Лебединское;
Из 120 мм и крупнокалиберных пулеметов – Опытное;
Из 82 мм минометов и гранатометов – вблизи н.п. Новоселовка вторая;
Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе города Павлополь;
Из крупнокалиберных пулеметов – Широкино;
Из пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Марьинки.
Также под обстрел в этом районе попали окрестности следующих пунктов: Красногоровка, Павлополь, Богдановка, Новотроицкое, Старогнатовка.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны шесть раз:
Из 120 и 82 минометов, гранатометов, пулеметов – вблизи населенного пункта Южное;
Из 120 мм минометов – Травневое;
Из минометов и пулеметов – Золотое;
Из стрелкового оружия – Станица-Луганская. Также из различного вида оружия были обстреляны: Крымское, Хутор Вольный.
С начала суток 9 июня оккупанты открывали огонь три раза. В районе ответственности "Восток": вблизи н.п. Верхнеторецкое, возле Павлополя. В районе ответственности "Север": Новолуганское.
Напомним, что накануне террористы пошли в атаку на ООС. Они вели прицельный огонь по позициям военных, но получили мощный ответ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На заседании Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе. Была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня.
При этом "Л/ДНР" потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем временно оккупированных территорий.
Глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заверил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".
Из-за высказывания Кучмы разгорелся скандал, однако позже выяснилось, что военные не получали "жесткого запрета из Киева на работу артиллерии, если есть хоть какая-то угроза жизни военных", и "как работали, так и работают".
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.