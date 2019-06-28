Война за независимость: ВСУ дали жесткий ответ оккупантам

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе за сутки из-за обстрелов террористов "Л/ДНР" пострадали трое бойцов ВСУ.

Украинские военные нанесли удар в ответ, ранены трое оккупантов, сообщает в Facebook пресс-центр Операции Объединенных сил.

27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

трижды вблизи Опытного – из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, вооружения БМП и стрелкового оружия;

возле Старогнатовки – из артиллерийских систем калибра 152 мм;

три раза неподалеку от Марьинки – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

трижды рядом Лебединским – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

два раза на окраине Новотроицкого – из гранатометов различных систем;

неподалеку от Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды в районе населенного пункта Водяное – из ручного противотанкового гранатомета, вооружения БМП и стрелкового оружия;

окраина Павлополя – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ВСУ были обстреляны 18 раз:

район населенного пункта Хутор Вольный – из миномета калибра 82 мм;

вблизи Золотого-4 – из гранатометов различных систем;

трижды на окраине Новгородского – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

пять раз неподалеку от Новолуганского – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Луганское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Орехово – из станкового противотанкового гранатомета, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

окраина Светлодарска – из артиллерийских систем калибра 122 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Южное – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

окраина Зайцево – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку от Лопаскино – из минометов калибра 82 мм.

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранение, еще двое – боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 27 июня трех оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Широкино - из стрелкового оружия;

Окраина Опытного – из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ВСУ были обстреляны один раз:

недалеко от населенного пункта Новгородское – из минометов калибра 120 мм;

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

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