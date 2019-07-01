Война за независимость: ВСУ дали жесткий отпор террористам "Л/ДНР"

На Донбассе 30 июня террористы 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз – с применением запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. По данным разведки, 30 июня один оккупант был уничтожен, еще один – ранен.

ООС на Донбассе ТСН

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 19 раз обстреляли позиции ОС: возле Марьинки, Лебединского, Широкиного, Авдеевки, Песок, Новотроицкого, Водяного, Верхнеторецкого; в районе Опытного, Троицкого; окраины Павлополя, Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 4 раза: возле Луганского, Новолуганского, в районе Новотошковского.

С начала текущих суток, 1 июля, враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе, возле сел Широкино и Бердянское, вспыхнул масштабный пожар, который угрожал позициям украинских военных. Местные власти не исключают возможность диверсии.

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