Война на Донбассе: появились хорошие новости в день защитника Украины

На Донбассе во время боевых действий 13 октября боевики провели серию обстрелов позиций Объединенных сил, однако в результате никто из бойцов ВСУ не пострадал.
Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.
Война за независимость Украины
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не было", – говорится в сообщении военных.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов:
дважды вблизи Песков – из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
у Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
дважды вблизи Павлополя – из миномета калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку от Чермалыка – с станковых автоматических гранатометов;
вблизи Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов;
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов:
шесть раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
два раза в районе Золотого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Светлодарска и Попасной – из автоматических станковых гранатометов;
около Зайцево – из вооружения БМП-1;
в районе Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку от Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Крымского – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
При этом в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы:
дважды неподалеку Новотроицкого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован вражеский обстрел из РПГ и стрелкового оружия в районе Хутора Свободного.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в ОС сообщили хорошие новости с Донбасса.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.