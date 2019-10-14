Война на Донбассе: появились хорошие новости в день защитника Украины

На Донбассе во время боевых действий 13 октября боевики провели серию обстрелов позиций Объединенных сил, однако в результате никто из бойцов ВСУ не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Война за независимость Украины

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не было", – говорится в сообщении военных.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов:

дважды вблизи Песков – из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Павлополя – из миномета калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку от Чермалыка – с станковых автоматических гранатометов;

вблизи Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов:

шесть раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза в районе Золотого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Светлодарска и Попасной – из автоматических станковых гранатометов;

около Зайцево – из вооружения БМП-1;

в районе Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку от Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Крымского – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

При этом в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы:

дважды неподалеку Новотроицкого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован вражеский обстрел из РПГ и стрелкового оружия в районе Хутора Свободного.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в ОС сообщили хорошие новости с Донбасса.

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