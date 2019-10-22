Война за независимость Украины: ВСУ выстояли в жесткой схватке с "Л/ДНР"

Ни один украинский воин не пострадал в результате боевых действий на Донбассе в понедельник, 21 октября.

Всего вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники за сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов:

дважды у Пищевика – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

у Водяного на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Авдеевки и Верхнеторецкого – из стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

в районе Красногоровки – со станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Широкино – из стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов:

трижды у Орехово – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

три раза вблизи Золотого-4 – из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Попасной – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов;

неподалеку Зайцевого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября, на войне за независимость Украины на Донбассе не пострадал ни один украинский военнослужащий.

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