Главная Новости
22 октября • обновлено в 08:25
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Война за независимость Украины: ВСУ выстояли в жесткой схватке с "Л/ДНР"

2.1т Читать материал на украинском

Ни один украинский воин не пострадал в результате боевых действий на Донбассе в понедельник, 21 октября.

Всего вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники за сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на Facebook.

Новости
"Долг русских людей": в "ДНР" размечтались о захвате новых территорий Украины

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов:

  • дважды у Пищевика – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • у Водяного на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов;

  • неподалеку Авдеевки и Верхнеторецкого – из стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

  • в районе Красногоровки – со станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • у Широкино – из стрелкового оружия;

  • неподалеку Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Война за независимость Украины: ВСУ выстояли в жесткой схватке с "Л/ДНР"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов:

  • трижды у Орехово – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • три раза вблизи Золотого-4 – из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • в районе Попасной – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов;

  • неподалеку Зайцевого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября, на войне за независимость Украины на Донбассе не пострадал ни один украинский военнослужащий.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
СА под рукодством Г.К.Жукова за 3 года всю Европу от Украла до Берлина прошла, потом накрыла Монголию. Какелы 5 лет в одном блиндаже, да в соседних котлах "выстаивают"!)))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Всего вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники за сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня". Так они, эти формирования и наемники, террористов обстреливали.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения

ads pixel