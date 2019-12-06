Война за независимость Украины: ВСУ выстояли в схватке с "Л/ДНР"

Террористы "Л/ДНР" обстреляли украинских военных в четверг, 5 декабря, 7 раз. В результате боевых действий на Донбассе ни один воин не был ранен.
Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Противник обстреливал позиции ОС из запрещенного минскими договоренностями оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрелы:
у Широкино – из минометов калибра 82 мм;
неподалеку Лебединского – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов:
вблизи Крымского – из пушек БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
у Луганского и Майского – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
дважды неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе Зайцево – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы понесли масштабные потери на Донбассе. Украинских офицер назвал количество.
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