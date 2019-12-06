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6 декабря • обновлено в 07:43
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Война за независимость Украины: ВСУ выстояли в схватке с "Л/ДНР"

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Террористы "Л/ДНР" обстреляли украинских военных в четверг, 5 декабря, 7 раз. В результате боевых действий на Донбассе ни один воин не был ранен.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Противник обстреливал позиции ОС из запрещенного минскими договоренностями оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрелы:

  • у Широкино – из минометов калибра 82 мм;

  • неподалеку Лебединского – из стрелкового оружия.

Война за независимость Украины: ВСУ выстояли в схватке с "Л/ДНР"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов:

  • вблизи Крымского – из пушек БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • у Луганского и Майского – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • в районе Зайцево – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы понесли масштабные потери на Донбассе. Украинских офицер назвал количество.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Нож Всвину
Нож Всвину
2 обстрелы -- чурки рагульские
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Потерьнет котловнет
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