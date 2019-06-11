Война за независимость Украины: ВСУ сообщили хорошие новости

Двое террористов "Л/ДНР" были ранены в результате боевых действий на Донбассе 10 июня.

При этом во время обстрелов ни один украинский воин не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

10 июня вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

шесть раз Водяное – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Опытное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

район населенного пункта Пески – с 82 мм минометов;

населенный пункт Марьинка – из минометов калибра 120 мм;

Широкино – из стрелкового оружия;

окраину Новотроицкого – из гранатометов и стрелкового оружия;

Пищевик– станковый противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны пять раз:

Зайцево – из минометов калибра 120 мм;

Светлодарск – 120 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы;

район населенного пункта Южное – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новоалександровки – из гранатометов;

окраину Новгородского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован еще один террорист "ДНР" из подразделения "Восток".

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