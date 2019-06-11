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Война за независимость Украины: ВСУ сообщили хорошие новости

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Двое террористов "Л/ДНР" были ранены в результате боевых действий на Донбассе 10 июня.

При этом во время обстрелов ни один украинский воин не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

10 июня вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • шесть раз Водяное – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • Опытное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

  • район населенного пункта Пески – с 82 мм минометов;

  • населенный пункт Марьинка – из минометов калибра 120 мм;

  • Широкино – из стрелкового оружия;

  • окраину Новотроицкого – из гранатометов и стрелкового оружия;

  • Пищевик– станковый противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны пять раз:

  • Зайцево – из минометов калибра 120 мм;

  • Светлодарск – 120 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы;

  • район населенного пункта Южное – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Новоалександровки – из гранатометов;

  • окраину Новгородского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован еще один террорист "ДНР" из подразделения "Восток".

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Юг Руси
Юг Руси
А под вечер начнётся скулёж : "Террористы" подло мочканули наших пыдаргов-захысников!" )))
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Golan Sim
Golan Sim
Захищая "незалежнiсть" України вiд жителiв Донбассу, майданiвський режим робить усе, щоби знищити спокiй, добробут та мирне життя простих українцiв.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
И...заголовок какой то смешной...аля Гудкова...прям сталинградскую битву вчера выиграли...каждый день...одни победы...а продвижение в серую зону за 5 лет...всего на 75 метров...смешно.
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