Война за независимость Украины: ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

Ни один украинский воин не был ранен или убит во время боевых действий на Донбассе 17 ноября. Всего вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. В то же время, по информации офицера ВСУ Анатолия Штефана, потери оккупантов составили 2 человека ранеными.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 9 обстрелов:

у Новомихайловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Водяного, что на Приазовье – из минометов калибра 82 мм;

дважды вблизи Красногоровки– со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

два раза неподалеку Лебединского – из СПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Авдеевки – из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

у Павлополя – из стрелкового оружия.

7 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Крымского – из противотанковых ракетных комплексов;

два раза у Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых, автоматических и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

у Троицкого – с СПГ и автоматических гранатометов;

вблизи Майского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября, на войне за независимость на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!