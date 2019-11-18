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18 ноября • обновлено в 08:06
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Война за независимость Украины: ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

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Ни один украинский воин не был ранен или убит во время боевых действий на Донбассе 17 ноября. Всего вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. В то же время, по информации офицера ВСУ Анатолия Штефана, потери оккупантов составили 2 человека ранеными.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 9 обстрелов:

  • у Новомихайловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • вблизи Водяного, что на Приазовье – из минометов калибра 82 мм;

  • дважды вблизи Красногоровки– со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • два раза неподалеку Лебединского – из СПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Авдеевки – из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

  • у Павлополя – из стрелкового оружия.

Война за независимость Украины: ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

7 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • неподалеку Крымского – из противотанковых ракетных комплексов;

  • два раза у Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых, автоматических и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

  • у Троицкого – с СПГ и автоматических гранатометов;

  • вблизи Майского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября, на войне за независимость на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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