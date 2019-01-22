МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
раскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Война за независимость Украины: ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

888Читать материал на украинском

Ни один украинский воин не был ранен в результате боевых действий на Донбассе 21 января. При этом одного оккупанта уничтожили и один получил ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Новости
Сколько украинцев убила война на Донбассе: ужасающая статистика

"21 января российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских военных велись из гранатометов вблизи поселка Водяное и из гранатометов, стрелкового оружия — в районе города Марьинка", — сообщили в ООС.

Война за независимость Украины: ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" заявили, что Вооруженные силы Украины якобы стягивают на Донбасс танки "для усиления ударной группировки".

Такое сообщение распространил террорист Даниил Бессонов, "начальник пресс-службы народной милиции ДНР". Он утверждает, что украинские военных "продолжают наращивать боевой состав бригад, выполняющих задачи в зоне ООС".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Донецка и Донецкой областиВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДНРтеррористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги