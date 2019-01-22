Война за независимость Украины: ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

Ни один украинский воин не был ранен в результате боевых действий на Донбассе 21 января. При этом одного оккупанта уничтожили и один получил ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"21 января российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских военных велись из гранатометов вблизи поселка Водяное и из гранатометов, стрелкового оружия — в районе города Марьинка", — сообщили в ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" заявили, что Вооруженные силы Украины якобы стягивают на Донбасс танки "для усиления ударной группировки".

Такое сообщение распространил террорист Даниил Бессонов, "начальник пресс-службы народной милиции ДНР". Он утверждает, что украинские военных "продолжают наращивать боевой состав бригад, выполняющих задачи в зоне ООС".

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