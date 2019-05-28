Война за независимость Украины: ВСУ мощно ударили по "Л/ДНР"

Четверо пророссийских террористов были ранены во время боевых действий на Донбассе 27 мая.
При этом ни один украинский воин не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook.
Всего 27 мая вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, из них дважды — с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.
"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Березово", — говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг трижды обстрелял позиции украинских защитников:
вблизи населенного пункта Николаевка Вторая — из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
у населенного пункта Южное — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
вблизи населенного пункта Майорское — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Зона проведения ООС
mediarnbo.org
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в плен в зоне боевых действий на Донбассе.
Министр обороны Степан Полторак подтвердил информацию о 8 пленных и сказал, что они были со старшиной.
В "ДНР" заявили, что "с задержанными проводятся следственные мероприятия".
Как выяснилось, украинские бойцы, которые попали в плен, не выполняли никаких боевых задач, а осуществляли тыловую операцию. Вероятнее всего, навигатор, которым пользовались военные, указал им неправильный путь.
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