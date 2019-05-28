Война за независимость Украины: ВСУ мощно ударили по "Л/ДНР"

Четверо пророссийских террористов были ранены во время боевых действий на Донбассе 27 мая.

При этом ни один украинский воин не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook.

Всего 27 мая вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, из них дважды — с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Березово", — говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг трижды обстрелял позиции украинских защитников:

вблизи населенного пункта Николаевка Вторая — из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у населенного пункта Южное — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

вблизи населенного пункта Майорское — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Зона проведения ООС mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в плен в зоне боевых действий на Донбассе.

Министр обороны Степан Полторак подтвердил информацию о 8 пленных и сказал, что они были со старшиной.

В "ДНР" заявили, что "с задержанными проводятся следственные мероприятия".

Как выяснилось, украинские бойцы, которые попали в плен, не выполняли никаких боевых задач, а осуществляли тыловую операцию. Вероятнее всего, навигатор, которым пользовались военные, указал им неправильный путь.

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