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Война за независимость Украины: ВСУ мощно ответили атакующим "Л/ДНР"

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На Донбассе украинские военные в ответ на постоянные обстрелы террористов ранили пятерых оккупантов.

Так, 31 мая, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, сообщает пресс-центр ООС.

Враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 8 раз обстреляли позиции ОС:

  • Дважды возле населенных пунктов Водяное и Марьинка – из минометов калибра 82 мм.

  • Дважды возле города Красногоровка – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле города Авдеевка - из автоматических станковых гранатометов, противотанковых ружей и стрелкового оружия.

  • Дважды возле населенного пункта Старогнатовка – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны два раза:

  • Возле населенного пункта Майское – из артиллерийских систем калибра 122 мм.

  • Возле населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Война за независимость: ВСУ мощно ответили атакующим "Л/ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) показал в сети трех террористов "Л/ДНР", которые были ликвидированы на Донбассе.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Вишневский Дмитрий
Вишневский Дмитрий
«Мощно ответили...» завтра услышим «мощные вопли...» Юсуповой из киевского госпиталя - «несите «мальчикам» печеньки, носочки...»
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Вишневский Дмитрий
Вишневский Дмитрий
https://m.youtube.com/watch?v=llLmUPUPK_M уничтожение бмп всу
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Пора совкового Штирлица декоммунизмить. Негоже херою такую кликуху иметь.
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