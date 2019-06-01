Война за независимость Украины: ВСУ мощно ответили атакующим "Л/ДНР"

На Донбассе украинские военные в ответ на постоянные обстрелы террористов ранили пятерых оккупантов.

Так, 31 мая, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, сообщает пресс-центр ООС.

Враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 8 раз обстреляли позиции ОС:

Дважды возле населенных пунктов Водяное и Марьинка – из минометов калибра 82 мм.

Дважды возле города Красногоровка – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле города Авдеевка - из автоматических станковых гранатометов, противотанковых ружей и стрелкового оружия.

Дважды возле населенного пункта Старогнатовка – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны два раза:

Возле населенного пункта Майское – из артиллерийских систем калибра 122 мм.

Возле населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) показал в сети трех террористов "Л/ДНР", которые были ликвидированы на Донбассе.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!