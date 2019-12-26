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26 декабря • обновлено в 07:55
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Война за независимость Украины: в ОС сообщили хорошие новости

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Ни один украинский воин не погиб и не был ранен в результате боевых действий, которые развязались на Донбассе 25 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

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Шесть обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • дважды вблизи Красногоровки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • рядом с Невельским – с миномета калибра 120 мм - 7 мин;

  • два раза неподалеку Старогнатовки – из стрелкового оружия;

  • у населенного пункта Васильевки – из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

Война за независимость Украины: в ОС сообщили хорошие новости

Шесть обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • рядом с Крымским – из стрелкового оружия;

  • четыре раза вблизи населенного пункта Луганское – из минометов калибра 120 мм - 17 мин, 82-мм минометов –

    7 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" обстреляли ракетами бригаду ВСУ.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ДНР
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Хо Хол
Хо Хол
Вoйна за независимость от здравого смысла :D Обоcpaтель, почему в статье пишется про вoйну, а написать комментарий содержащий это слово - нельзя?
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