Война за независимость Украины: в ОС сообщили хорошие новости

Ни один украинский воин не погиб и не был ранен в результате боевых действий, которые развязались на Донбассе 25 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Шесть обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

дважды вблизи Красногоровки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Невельским – с миномета калибра 120 мм - 7 мин;

два раза неподалеку Старогнатовки – из стрелкового оружия;

у населенного пункта Васильевки – из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

Шесть обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

рядом с Крымским – из стрелкового оружия;

четыре раза вблизи населенного пункта Луганское – из минометов калибра 120 мм - 17 мин, 82-мм минометов – 7 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" обстреляли ракетами бригаду ВСУ.

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