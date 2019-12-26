Война за независимость Украины: в ОС сообщили хорошие новости

Ни один украинский воин не погиб и не был ранен в результате боевых действий, которые развязались на Донбассе 25 декабря.
Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Шесть обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
дважды вблизи Красногоровки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
рядом с Невельским – с миномета калибра 120 мм - 7 мин;
два раза неподалеку Старогнатовки – из стрелкового оружия;
у населенного пункта Васильевки – из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия.
Шесть обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
рядом с Крымским – из стрелкового оружия;
четыре раза вблизи населенного пункта Луганское – из минометов калибра 120 мм - 17 мин, 82-мм минометов –
7 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" обстреляли ракетами бригаду ВСУ.
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