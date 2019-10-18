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18 октября • обновлено в 08:43
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Война за независимость Украины: в ООС сообщили хорошие новости с Донбасса

3.1т Читать материал на украинском

Ни один украинский воин не пострадал в результате боевых действий на Донбассе 17 октября.

Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 29 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на странице в Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов:

  • трижды у Водяного на Приазовье – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • пять раз неподалеку Павлополя – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • дважды у Талаковки – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • два раза неподалеку Авдеевки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • в районе Березовой – со станковых противотанковых гранатометов;

  • вблизи пищевики и Лебединского – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;

  • у Широкино – из стрелкового оружия.

Война за независимость Украины: в ООС сообщили хорошие новости с Донбасса

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов:

  • у Новолуганского – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Луганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • трижды вблизи Золотого – из минометов калибра 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

  • трижды неподалеку Новозвановки – из миномета калибра 82 мм;

  • вблизи Гладосово из минометов калибра 82 мм;

  • дважды в районе Крымского – из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Хутора Свободного – с подствольных гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку Попасной – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" подло атаковали ВСУ. Украина понесла потери.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Вы Монике это расскажите...а то он там дни считает
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70rus xxx
70rus xxx
Н-да,это уже событие-потерь нет.Зато- "Ни капитуляции"
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Южный Гарик
Южный Гарик
Кастрюли, еще раз для долба#бов, если бы это были вооруженные формирования Российской Федерации, тот ваших киборгов давно бы уже с навозом смешали, не театр себя иллюзиями, что вы воюете с Россией....
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70rus xxx
70rus xxx
Южный Гарик, да в курсе они.Просто "война с Россией",а не со своим народом круче звучит.
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