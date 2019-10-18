Война за независимость Украины: в ООС сообщили хорошие новости с Донбасса

Ни один украинский воин не пострадал в результате боевых действий на Донбассе 17 октября.

Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 29 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов:

трижды у Водяного на Приазовье – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

пять раз неподалеку Павлополя – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды у Талаковки – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Авдеевки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Березовой – со станковых противотанковых гранатометов;

вблизи пищевики и Лебединского – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;

у Широкино – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов:

у Новолуганского – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

трижды вблизи Золотого – из минометов калибра 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

трижды неподалеку Новозвановки – из миномета калибра 82 мм;

вблизи Гладосово из минометов калибра 82 мм;

дважды в районе Крымского – из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Хутора Свободного – с подствольных гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Попасной – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" подло атаковали ВСУ. Украина понесла потери.

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