Война за независимость Украины: в ОС сообщили хорошие новости с Донбасса

Во время боевых действий на Донбассе 11 октября обошлось без ранений и потерь среди бойцов ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня.
independent.co.uk
"Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал", – сообщили в ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
два раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
у Славного и Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:
у Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
в районе Южного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" развязали кровавые бои, из-за чего на Донбассе погиб украинский воин.
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