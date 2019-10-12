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12 октября • обновлено в 09:20
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Война за независимость Украины: в ОС сообщили хорошие новости с Донбасса

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Во время боевых действий на Донбассе 11 октября обошлось без ранений и потерь среди бойцов ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Война за независимость Украины: в ОС сообщили хорошие новости с Донбасса

independent.co.uk

Новости
Срыв разведения сил на Донбассе: в "ДНР" набросились на Украину

"Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал", – сообщили в ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • два раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • у Славного и Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

  • у Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • в районе Южного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Война за независимость Украины: в ОС сообщили хорошие новости с Донбасса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" развязали кровавые бои, из-за чего на Донбассе погиб украинский воин.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
война
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Действительно хорошая новость для Украины! Ночь прошла, а никто ещё не подорвался на своей гранате, не захлебнулся в сортире, не застрелил с перепоя побратима, не схватил передоз...
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Политика XXI века - США хочет воевать с Россией, но при этом одержать "победу" ценой жизни последнего украинца. Дико, но это факт! Вопиющий и позорный факт в нашей украинской современной политической истории.
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Shepelenko Sergey
Shepelenko Sergey
Ну надо же, это у них называется хорошая новость что пока никого не грохнули,но погодите ещё не вечер,и тогда будет трагедия.
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