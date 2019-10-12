Война за независимость Украины: в ОС сообщили хорошие новости с Донбасса

Во время боевых действий на Донбассе 11 октября обошлось без ранений и потерь среди бойцов ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня.

independent.co.uk

"Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал", – сообщили в ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

два раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

у Славного и Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

у Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Южного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" развязали кровавые бои, из-за чего на Донбассе погиб украинский воин.

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