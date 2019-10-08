Война за независимость Украины: в ООС сообщили хорошие новости с Донбасса

Ни один украинский воин не был ранен или убит во время боевых действий на Донбассе 7 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – отметили в ООС.

Также противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов.

дважды неподалеку Чермалыка – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Песков – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку опытно – из стрелкового оружия;

четыре раза вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

неподалеку Павлополя – из ручного противотанкового гранатомета;

вблизи Талаковки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Пищевика и Тарамчука – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

неподалеку Майского – из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

вблизи Гладосово и Хутора Свободного – из минометов калибра 82 мм;

по два раза неподалеку Новгородского и в районе Золотого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Крымского – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Луганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Попасной – из гранатометов различных систем.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" развязали кровавые бои. На Донбассе был убит украинский воин.

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