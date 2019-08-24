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Война за независимость Украины унесла тысячи жизней: опубликована страшная цифра

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Война за независимость Украины, которая уже более пяти лет идет на Донбассе, унесла жизни 3012 воинов.

Такова итоговая цифра боевых потерь на сегодняшний день, пишет "Зеркало недели". Журналисты запустили проект, в котором показали 321 фото мама воинов, которые погибли, защищая Украину.

"Черную весть выдержали не все матери: некоторым она разрывала сердца или шейные позвонки... Большинство смогли выжить, но не пережить", – говорится в материале.

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ВСУ на Донбассе

ТСН

Эти же снимки также отпечатали для новых хозяев властных кабинетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2019 года по состоянию на 23 августа Объединенные силы потеряли на Донбассе 71 военнослужащего, 31 из них – после вступления президента Владимира Зеленского на пост главнокомандующего ВСУ.

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Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Новости Донецка и Донецкой области Новости Луганска и Луганской области Война на Донбассе
Место
Украина
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Когда показывают по телеку простых нищих Украинц ев со слезами понимающих, что с ними сделали очень жаль их, но когда вспомнишь, что эти же нищие собирали своих вырод ков на вой ну убива ть детей в Донбассе, только потому, что они не хотели думать по -хох лосвински, жалость проходит
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