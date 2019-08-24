Война за независимость Украины унесла тысячи жизней: опубликована страшная цифра

Война за независимость Украины, которая уже более пяти лет идет на Донбассе, унесла жизни 3012 воинов.

Такова итоговая цифра боевых потерь на сегодняшний день, пишет "Зеркало недели". Журналисты запустили проект, в котором показали 321 фото мама воинов, которые погибли, защищая Украину.

"Черную весть выдержали не все матери: некоторым она разрывала сердца или шейные позвонки... Большинство смогли выжить, но не пережить", – говорится в материале.

ВСУ на Донбассе ТСН

Эти же снимки также отпечатали для новых хозяев властных кабинетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2019 года по состоянию на 23 августа Объединенные силы потеряли на Донбассе 71 военнослужащего, 31 из них – после вступления президента Владимира Зеленского на пост главнокомандующего ВСУ.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!