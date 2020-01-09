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9 января • обновлено в 19:21
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Война за независимость Украины: стало известно о новых кровавых боях

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В четверг, 9 января, на войне за независимость Украины на Донбассе получил ранение один украинский военнослужащий.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Стрелковое оружие враг применил по защитникам Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

С автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям близ населенного пункта Хутор Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", – сказано в сообщении.

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Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, 9 января на Хмельнитчине похоронили 48-летнего Сергей Дичека и 43-летнего Сергея Рацуна, которые погибли на войне за независимость Украины на Донбассе.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Зохлы, а с кем воююте? Петя вроде опохмелился?
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