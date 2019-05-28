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Война за независимость Украины: появились тревожные новости с фронта

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28 мая на Донбассе, где идет война за независимость Украины, один военнослужащий ВСУ получил ранение из-за обстрелов террористов.

Как сообщила пресс-служба Минобороны российско-оккупационные войска нарушили режим тишины два раза, применяя минометы.

"С 05:00 вражеская вооруженная провокация зафиксирована в районе Марьинки. От оккупированного пгт Александровка враг в течение часа выпустил по позициям наших воинов 30 мин калибра 120 мм", - говорится в сообщении.

ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

112.ua

Позже оккупанты целились из минометов 120- миллиметрового калибра по нашим защитникам Широкино. Враг выпустил семь мин этого калибра по направлению от оккупированного села Безымянное.

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Также отмечается, что раненого военнослужащего эвакуировали в военный мобильный госпиталь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая четверо пророссийских террористов были ранены во время боевых действий на Донбассе, за день вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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