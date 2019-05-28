Война за независимость Украины: появились тревожные новости с фронта

28 мая на Донбассе, где идет война за независимость Украины, один военнослужащий ВСУ получил ранение из-за обстрелов террористов.

Как сообщила пресс-служба Минобороны российско-оккупационные войска нарушили режим тишины два раза, применяя минометы.

"С 05:00 вражеская вооруженная провокация зафиксирована в районе Марьинки. От оккупированного пгт Александровка враг в течение часа выпустил по позициям наших воинов 30 мин калибра 120 мм", - говорится в сообщении.

ВСУ на Донбассе 112.ua

Позже оккупанты целились из минометов 120- миллиметрового калибра по нашим защитникам Широкино. Враг выпустил семь мин этого калибра по направлению от оккупированного села Безымянное.

Также отмечается, что раненого военнослужащего эвакуировали в военный мобильный госпиталь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая четверо пророссийских террористов были ранены во время боевых действий на Донбассе, за день вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!