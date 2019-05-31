ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Война за независимость Украины: появились печальные вести с Донбасса

1.2тЧитать материал на украинском

Двое украинских воинов получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 30 мая. В ответ ВСУ ранили одного террориста "Л/ДНР".

Об этом сообщает пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего 30 мая вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

Новости
Россия стянула танки и оборудует позиции на Донбассе: что происходит

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • возле села Водяное - из минометов калибра 120 мм;

  • вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

  • в районе населенного пункта Опытное - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи населенного пункта Пищевик - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды у населенных пунктов Верхнеторецкое и Авдеевка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:

  • вблизи населенного пункта Новолуганское - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов;

  • у населенного пункта Крымское - из минометов калибра 82 мм.

Зона проведения ООС

Зона проведения ООС

mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая вооруженные формирования Российской Федерации 19 разнарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Ну разве ж это "печальные" вести??? Очень даже подбадривающие новости!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

op-