Война за независимость Украины: появились печальные вести с Донбасса

Двое украинских воинов получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 30 мая. В ответ ВСУ ранили одного террориста "Л/ДНР".

Об этом сообщает пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего 30 мая вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:

возле села Водяное - из минометов калибра 120 мм;

вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Опытное - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи населенного пункта Пищевик - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды у населенных пунктов Верхнеторецкое и Авдеевка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:

вблизи населенного пункта Новолуганское - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов;

у населенного пункта Крымское - из минометов калибра 82 мм.

Зона проведения ООС mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая вооруженные формирования Российской Федерации 19 разнарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал.

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