Главная Новости
7 января • обновлено в 21:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Война за независимость Украины: появились хорошие новости с Донбасса

4.3т
Читать материал на украинском

Во вторник, 7 января, на войне за независимость Украины на Донбассе не пострадал ни один боец ВСУ.

Об этом сказано в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС. При этом террористы "Л/ДНР" все же один раз обстреляли позиции украинских военных.

"С гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия противник открывал огонь по защитникам Васильевки, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", – отмечается в сообщении.

Новости
"Л/ДНР" накрыли ВСУ минометным огнем: есть раненые

Война на Донбассе

Война на Донбассе

112

Как писал OBOZREVATEL, накануне в ОБСЕ зафиксировали, что террористы Путина стягивают "Грады" на Донбассе, нарушая линии отвода.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
4
7
Смешно
8
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а до майдана никакой в.о.й.ны не было и в помине.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Kuksov Micha
Kuksov Micha
А как вам такие новости за сегодня: " Первый случай небоевых потерь произошел в 21-м батальоне 56-й бригады в районе н. п. Пески, где двое во инов Юрченко С.М. и Дададжанов А.К. подрались в стоянии алкогольного опьянения. В ходе драки Юрченко выстрелил Дададжанову в ногу из автомата. Но осознав последствия содеянного и с целью скрыть факт ранения, вызвал такси и доставил Дададжанова сначала в городскую больницу н. п. Красногоровка, а после отказа гражданских врачей оказать помощь без уведомления правоохранительных органов — в городскую больницу н. п. Селидово, где также получил отказ. После этого Юрченко бросил истекающего кровью товарища на входе в больницу и с автоматом скрылся. В настоящее время военной службой правопорядка при содействии украинской полиции ведутся поиски сбежавшего вооруженного преступника. Второй случай ранения произошел в районе н. п. Широкино, где рядовой Гринченко О.Д. из 108-го батальона 10-й огшбр во время разряжения АК-74 осуществил выстрел, в результате чего получил огнестрельное пулевое ранение левой стопы. Самострел? Важно отметить, что одновременно с этим в соседнем 109-м батальоне той же 10-й бригады в районе Павлополя совершил суицид боевик Насальский Р.Л "
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
2 из 3 ответов | показать все
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Kuksov Micha, а разве я не так написал?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Евгений Зеленский, Боевик в данном сообщении - это воины света ВСУ!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Круглов Александр
Круглов Александр
Хорошие новости - это когда повесят на Украине последнего фаш иста - Бан деровца!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги