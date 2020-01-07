Война за независимость Украины: появились хорошие новости с Донбасса

Во вторник, 7 января, на войне за независимость Украины на Донбассе не пострадал ни один боец ВСУ.
Об этом сказано в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС. При этом террористы "Л/ДНР" все же один раз обстреляли позиции украинских военных.
"С гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия противник открывал огонь по защитникам Васильевки, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", – отмечается в сообщении.
Война на Донбассе
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Как писал OBOZREVATEL, накануне в ОБСЕ зафиксировали, что террористы Путина стягивают "Грады" на Донбассе, нарушая линии отвода.
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