Война за независимость Украины: появились хорошие новости с Донбасса

На Донбассе 23 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрелы неподалеку Водяного – из стрелкового оружия.

ВСУ на Донбассе "РБК-Украина"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел вблизи Зайцево – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 24 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия:

вблизи Марьинка – из станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2019 года по состоянию на 23 августа Объединенные силы потеряли на Донбассе 71 военнослужащего, 31 из них – после вступления президента Владимира Зеленского на пост главнокомандующего ВСУ.

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