Война за независимость Украины: появились хорошие новости с Донбасса

На Донбассе 23 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрелы неподалеку Водяного – из стрелкового оружия.
ВСУ на Донбассе
"РБК-Украина"
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел вблизи Зайцево – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
С начала текущих суток, 24 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия:
вблизи Марьинка – из станкового противотанкового гранатомета;
неподалеку Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2019 года по состоянию на 23 августа Объединенные силы потеряли на Донбассе 71 военнослужащего, 31 из них – после вступления президента Владимира Зеленского на пост главнокомандующего ВСУ.
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