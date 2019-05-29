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Война за независимость Украины: на Донбассе развязались кровавые бои

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Трое террористов "Л/ДНР" были уничтожены, еще один ранен в результате боевых действий на Донбассе 28 мая.

В то же время ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

Всего 28 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз — с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

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Война за независимость Украины: ВСУ мощно ударили по "Л/ДНР"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • у населенного пункта Широкино — из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм;

  • вблизи населенного пункта Пищевик — из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • трижды в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Лебединское — из минометов калибра 120 мм;

  • дважды у населенных пунктов Каменка и Водяное — со станковых противотанковых гранатометов;

  • вблизи села Павлополь — из крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи населенного пункта Чермалык — из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:

  • вблизи города Попасная — из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • у населенного пункта Зализное — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Зона проведения ООС

Зона проведения ООС

mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая, оккупационные войска атаковали позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий пропал.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Mega Death
Mega Death
Видно хохлам нравится, раз пятый год воюют)))
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Итак каждый день с утра победа вечером гора хлама бортами развозится по украинским больницам … Мне вот интересно что профессиональный комик Зелинский будет дарить безногим и безруким? переплюнет ли он Педрило с его хохмой про мячики безногим....?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Какая ж это война за независмость...)))?Кто на вас напал...или кому то войну объявили????? Это обычная гражданская война в пределах одного государства....Кстати...вы бы за независимость в другом месте боролись...меньше бы гастрабайтеров в Польшу к унитазам отправляли б
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