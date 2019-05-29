Война за независимость Украины: на Донбассе развязались кровавые бои

Трое террористов "Л/ДНР" были уничтожены, еще один ранен в результате боевых действий на Донбассе 28 мая.

В то же время ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

Всего 28 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз — с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил:

у населенного пункта Широкино — из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм;

вблизи населенного пункта Пищевик — из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Лебединское — из минометов калибра 120 мм;

дважды у населенных пунктов Каменка и Водяное — со станковых противотанковых гранатометов;

вблизи села Павлополь — из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи населенного пункта Чермалык — из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:

вблизи города Попасная — из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у населенного пункта Зализное — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Зона проведения ООС mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая, оккупационные войска атаковали позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий пропал.

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