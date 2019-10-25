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25 октября • обновлено в 08:07
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Война за независимость Украины: "Л/ДНР" внезапно изменили тактику на Донбассе

1.7т Читать материал на украинском

Террористы "Л/ДНР" после сильных обстрелов 24 октября на Донбассе не проявляли огневой активности с начала суток 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook. Всего 24 октября Российская Федерация и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский воин получил ранения.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов:

  • пять раз вблизи Марьинки – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов;

  • два раза неподалеку Богдановки по направлению Петровского (в пределах участка разведения) – из стрелкового оружия и РПГ;

  • у Верхнеторецком – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • в районе Славного – из крупнокалиберных пулеметов и СПГ;

  • дважды вблизи Авдеевки – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • два раза неподалеку Широкино – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Война за независимость Украины: "Л/ДНР" внезапно изменили тактику на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов:

  • 5 раз у Золотого-4 (за пределами участка разведения) – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

  • неподалеку Зайцево – из стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Луганского – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

  • у Троицкого – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

  • неподалеку Крымского – из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и автоматических гранатометов.​​​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на войне за независимость на Донбассе погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи Дмитрий Антыков.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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