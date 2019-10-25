Война за независимость Украины: "Л/ДНР" внезапно изменили тактику на Донбассе

Террористы "Л/ДНР" после сильных обстрелов 24 октября на Донбассе не проявляли огневой активности с начала суток 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook. Всего 24 октября Российская Федерация и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский воин получил ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов:

пять раз вблизи Марьинки – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды неподалеку Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов;

два раза неподалеку Богдановки по направлению Петровского (в пределах участка разведения) – из стрелкового оружия и РПГ;

у Верхнеторецком – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Славного – из крупнокалиберных пулеметов и СПГ;

дважды вблизи Авдеевки – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Широкино – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов:

5 раз у Золотого-4 (за пределами участка разведения) – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

неподалеку Зайцево – из стрелкового оружия;

дважды вблизи Луганского – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

у Троицкого – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

неподалеку Крымского – из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и автоматических гранатометов.​​​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на войне за независимость на Донбассе погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи Дмитрий Антыков.

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