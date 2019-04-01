Война за независимость Украины: "Л/ДНР" устроили обстрел сил ООС и нарвались на ответ

В понедельник, 1 апреля, террористы "Л/ДНР" неоднократно нарушали перемирие на Донбассе, на что получили мощный отпор от украинских защитников.

По состоянию на 18:00 оккупанты четыре раза обстреляли позиции Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". При этом они трижды применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Ситуация в зоне ООС Минобороны Украины

В частности, российско-оккупационные войска устроили обстрелы:

из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи села Крымское;

из миномета калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Зайцево;

из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов у поселка Золотое-4;

из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Новолуганское.

Война на Донбассе BBC

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Однако подразделения, которые обстрелял противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери оккупантов уточняются.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных. Вместе победим! Слава Украине!" — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) показал видео уничтожения украинскими бойцами на Донбассе техники террористов. Так воины ответили на провокационные обстрелы оккупантов.

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