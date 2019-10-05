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5 октября • обновлено в 20:56
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Война за независимость Украины: "Л/ДНР" устроили кровавые провокации на Донбассе

1.2т Читать материал на украинском

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в субботу, 5 октября, террористы "Л/ДНР" 10 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрелов один военнослужащий Украины получил ранения. Об этом информирует пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

Уточняется, что противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Кроме того, в нарушение Минских соглашений боевики специально обстреляли участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

112 Украина

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Гнутово по направлению Заиченкового – из стрелкового оружия;

  • вблизи Новогнатовки по направлению н.п. Стыла – с автоматического гранатомета;

  • неподалеку Старогнатовки по направлению Новоласпы – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи Павлополя по направлению Украинского – с автоматического гранатомета.

Карта ООС

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Золотого по направлению Первомайского – из миномета калибра 82 мм;

  • вблизи Хутора Свободного по направлению Золотого – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • неподалеку Южного по направлению "Шахта им.Гагарина" – из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • вблизи Майорска по направлению Зайцево – с ручной противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Луганского по направлению Калиновки – из гранатометов различных систем.

Как писал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки террористы 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате этого погиб погиб старший солдат ВСУ.

4 октября "Л/ДНР" также открыли огонь на двух участках разведения.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
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Мир Миру
Мир Миру
экс-глава Попаснянской военно-гражданской администрации Сергей Шакшун заявил, что жители прифронтовых населенных пунктов Донбасса выступают против отвода украинских военных. "Люди звонят и говорят: "Да как можно убирать наши войска?" Не говорят, как раньше, "Украинская армия", а – "наши войска!" И – "что потом с нами будет?" – передал слова жителей прифронтовых населенных пунктов Шакшун.
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Мир Миру, Съедят их наверняка! Если они всех ежей пожрали, то человечина для них вообще деликатес, сначала стариков съедят, что бы мясо не пропало ( падаль не такая вкусная) а потом тех кто постарше, а детей в последнюю очередь или сразу главарям и заместителям.
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