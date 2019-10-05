Война за независимость Украины: "Л/ДНР" устроили кровавые провокации на Донбассе

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в субботу, 5 октября, террористы "Л/ДНР" 10 раз нарушили режим прекращения огня.
В результате обстрелов один военнослужащий Украины получил ранения. Об этом информирует пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.
Уточняется, что противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, в нарушение Минских соглашений боевики специально обстреляли участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм.
Иллюстрация. Война на Донбассе
112 Украина
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку Гнутово по направлению Заиченкового – из стрелкового оружия;
вблизи Новогнатовки по направлению н.п. Стыла – с автоматического гранатомета;
неподалеку Старогнатовки по направлению Новоласпы – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Павлополя по направлению Украинского – с автоматического гранатомета.
Карта ООС
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Золотого по направлению Первомайского – из миномета калибра 82 мм;
вблизи Хутора Свободного по направлению Золотого – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Южного по направлению "Шахта им.Гагарина" – из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Майорска по направлению Зайцево – с ручной противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Луганского по направлению Калиновки – из гранатометов различных систем.
Как писал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки террористы 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате этого погиб погиб старший солдат ВСУ.
4 октября "Л/ДНР" также открыли огонь на двух участках разведения.
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