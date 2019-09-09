Война за независимость Украины: "Л/ДНР" развязали кровавые бои

Один украинский воин был травмирован в результате боевых действий на Донбассе 8 сентября.
Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего 8 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил вооружения БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи Гранитного – из стрелкового оружия;
неподалеку Красногоровки – из автоматического гранатомета;
около Верхнеторецкого – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
дважды неподалеку Николаевки – из крупнокалиберных пулеметов;
в районе Авдеевки – из автоматического гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
дважды вблизи Лебединского – из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
вблизи Крымского – из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" развязали жесткие бои на Донбассе.
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