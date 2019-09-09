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9 сентября • обновлено в 11:01
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Война за независимость Украины: "Л/ДНР" развязали кровавые бои

6.6т Читать материал на украинском

Один украинский воин был травмирован в результате боевых действий на Донбассе 8 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего 8 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил вооружения БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • вблизи Гранитного – из стрелкового оружия;

  • неподалеку Красногоровки – из автоматического гранатомета;

  • около Верхнеторецкого – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды неподалеку Николаевки – из крупнокалиберных пулеметов;

  • в районе Авдеевки – из автоматического гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды вблизи Лебединского – из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:

  • вблизи Крымского – из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война за независимость Украины: "Л/ДНР" развязали кровавые бои

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" развязали жесткие бои на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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70rus xxx
70rus xxx
А намедни здесь статья была,один блогер с гордостью вещал,что ВСУ продвинулись на сколько то и заняли чего то там.Вот вам и причина очередной бойни.А то читаешь,ВСУ на Донбассе прям только картошку сажают и розы нюхают.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"Война за независимость Украины"- когда уже поймут, что это идиотский заголовок? После прочтения только одно приходит в голову - Украинцы воюют с украинцами за независимость друг от друга.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинская армия прекрасно пердолит росийскую армию на Донбассе!
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Кожедуб ruslan, но почему-то Обоз сообщает только о потерях xoxлo-карателей.
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