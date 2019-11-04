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4 ноября • обновлено в 07:55
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Война за независимость Украины: "Л/ДНР" нагло атаковали ВСУ

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Один украинский воин был ранен в результате боевых действий, которые развязались на Донбассе в воскресенье, 3 ноября.

Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

  • у Песков и Пищевика – из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Водяного, что на Приазовье – из гранатометов различных систем;

  • у Павлополя – из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Война за независимость Украины: "Л/ДНР" нагло атаковали ВСУ

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 10 вражеских обстрелов:

  • неподалеку Новолуганского – из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

  • вблизи Хутора Свободного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

  • в районе Золотого (за пределами участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов;

  • трижды возле Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов

  • вблизи Зайцевого – из СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

  • неподалеку от Пивденного – из крупнокалиберных пулеметов и ручных и станковых противотанковых гранатометов;

  • у Новозвановки – с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наемники Путина обстреляли ВСУ в районе Золотого. Был ранен украинский воин.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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