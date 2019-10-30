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30 октября • обновлено в 08:25
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Война за независимость Украины: "Л/ДНР" изменили тактику после начала отвода войск

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Ни один украинский воин не был убит или ранен в результате боевых действий на Донбассе 29 октября. При этом интенсивность обстрелов со стороны террористов снизилась.

Всего 29 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела:

  • неподалеку Богдановки – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

  • у Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

  • вблизи Красногоровки – со станковых противотанковых гранатометов;

  • неподалеку Водяного, что на Приазовье – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

Война за независимость Украины: 'Л/ДНР' изменили тактику после начала отвода войск

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов:

  • трижды вблизи Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • два раза неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября украинская сторона начала отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.

В псевдореспублике "ЛНР" также заявили о начале разведения сил и средств в Золотом.

При этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ветераны-добровольцы АТО, которые находятся в Золотом, не нарушают законов Украины.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Обоз працює на росію
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Smallwille JorEl, иди на польского пана працюй
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