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Война за независимость: Украина понесла тяжелые потери

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В зоне проведения Операции Объединенных сил погиб от пули вражеского снайпера украинский военный, еще один боец получил ранения.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, в течение 15 декабря российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.

"Зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного минского соглашениями. В частности, враг совершил обстрелы из миномета калибра 120 и 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на мариупольском направлении", – уточнили в штабе.

Война за независимость: Украина понесла тяжелые потери
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Кроме того, террористы стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам ООС в районе населенного пункта Станица Луганская, а также в районе населенных пунктов Водяное, Чермалык на мариупольском направлении.

"В результате боевых действий один наш военный получил ранения и один наш защитник погиб от пули вражеского снайпера. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных. Вместе победим! Слава Украине", – резюмировали в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, используя запрещенное оружие. 13 декабря двое украинских воинов погибли во время боевых действий.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Скала Богдан
Скала Богдан
Вічна пам'ять ГЕРОЮ. І хватає жаліти цих,, мирное население " бомбити їх їх нахир.
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1
0
Файбер Моня
Файбер Моня
Война за независимость Украины от Донбасса и его жителей набирает обороты. майдановский режим совершенно независимо продолжает убивать украинцев не только на Юго-Востоке, но и во всей Украине.
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Южный Гарик
Южный Гарик
А хохлокиборги исключительно из рогаток стреляют...
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