Война за независимость: Украина понесла тяжелые потери

В зоне проведения Операции Объединенных сил погиб от пули вражеского снайпера украинский военный, еще один боец получил ранения.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, в течение 15 декабря российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.

"Зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного минского соглашениями. В частности, враг совершил обстрелы из миномета калибра 120 и 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на мариупольском направлении", – уточнили в штабе.

Кроме того, террористы стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам ООС в районе населенного пункта Станица Луганская, а также в районе населенных пунктов Водяное, Чермалык на мариупольском направлении.

"В результате боевых действий один наш военный получил ранения и один наш защитник погиб от пули вражеского снайпера. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных. Вместе победим! Слава Украине", – резюмировали в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, используя запрещенное оружие. 13 декабря двое украинских воинов погибли во время боевых действий.