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7 ноября • обновлено в 09:19
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Война за независимость: террористы ранили на Донбассе четверых бойцов ОС

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На Донбассе в среду, 6 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате, осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил, сообщает пресс-центр ООС.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

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Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Война за независимость: террористы ранили на Донбассе четверых бойцов ОС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

  • возле Песков – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • два раза вблизи Тарамчука – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано пять вражеских обстрелов:

  • неподалеку Майского – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • возле Зайцевого – из станковых противотанковых гранатометов;

  • вблизи Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

  • на окраине Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, стрелкового оружия, РПГ и автоматических гранатометов;

  • неподалеку Луганского – из станковых противотанковых гранатометов и АГС.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы, оккупировавшие Донбасс, снова понесли потери в зоне боевых действий. Так, с 29 октября по 5 ноября, по подтвержденным данным, их количество составило шесть человек.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
За раз пол футбольной команды набралось, Это уже с десяток наберётся калек подранков ВСУшных с начала месяца.
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филя филя
филя филя
независимость кого от чего?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Жили-были украинцы. Они мечтали воевать с Русскими, но очень боялись. Поэтому они объявили Русскими мирных жителей и стали воевать с ними.
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