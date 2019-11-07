Война за независимость: террористы ранили на Донбассе четверых бойцов ОС

На Донбассе в среду, 6 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате, осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил, сообщает пресс-центр ООС.

Война на Донбассе Иллюстрация

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

возле Песков – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза вблизи Тарамчука – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано пять вражеских обстрелов:

неподалеку Майского – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

возле Зайцевого – из станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

на окраине Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, стрелкового оружия, РПГ и автоматических гранатометов;

неподалеку Луганского – из станковых противотанковых гранатометов и АГС.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы, оккупировавшие Донбасс, снова понесли потери в зоне боевых действий. Так, с 29 октября по 5 ноября, по подтвержденным данным, их количество составило шесть человек.

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