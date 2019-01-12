МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Война за независимость: штаб ООС сообщил хорошие новости с Донбасса

2.3тЧитать материал на украинском

В течение субботы, 12 января, российские оккупационные войска на Донбассе два раза открывали огонь по позициям ВСУ, нарушая режим прекращения огня.

При этом за прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал, сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Как отметили в штабе, противник открывал огонь из БМП-1 по позициям украинских защитников в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Свободный на Попаснянском направлении.

Новости
''Точно в цель!'' Появилось видео красивого удара ВСУ по террористам ''ДНР''
Война за независимость: штаб ООС сообщил хорошие новости с Донбасса

mil.gov.ua

"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", — подчеркнули в сводке.

Пресс-служба подытожила, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Podrobnosti.ua

Как писал OBOZREVATEL, 10 января на Донбассе ВСУ уничтожили одного оккупанта и ранили двоих.

11 января террористы семь раз нарушили режим прекращения огня, изменив тактику. Двое украинских военных получили ранения.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаООСВооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги