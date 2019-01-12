Война за независимость: штаб ООС сообщил хорошие новости с Донбасса

В течение субботы, 12 января, российские оккупационные войска на Донбассе два раза открывали огонь по позициям ВСУ, нарушая режим прекращения огня.

При этом за прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал, сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Как отметили в штабе, противник открывал огонь из БМП-1 по позициям украинских защитников в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Свободный на Попаснянском направлении.

mil.gov.ua

"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", — подчеркнули в сводке.

Пресс-служба подытожила, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Иллюстрация. Война на Донбассе Podrobnosti.ua

Как писал OBOZREVATEL, 10 января на Донбассе ВСУ уничтожили одного оккупанта и ранили двоих.

11 января террористы семь раз нарушили режим прекращения огня, изменив тактику. Двое украинских военных получили ранения.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал